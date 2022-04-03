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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı

    Hani ilçesinde 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, oğlunu almadan nöbeti bırakmayacağını söyledi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 12:41
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı

    Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

    280 ailenin 944 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu.

    Hani ilçesinde 2015 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, ramazan ayında da eyleme devam edeceklerini söyledi.

    "SENİ ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM"

    Demir, "Oğlum, sizi orada dağa mahkum ettiler, bizi de burada kendi kapılarına mahkum ettiler. Oğlum dön gel, Türk adaletine teslim ol. Orası senin yerin değil. 35 çocuk geldi.

    Devletimiz öyle büyük bir devlettir ki hiçbirinin eline kelepçe vurmadı, anne ve babalarına teslim etti. Seni almadan buradan kalkmayacağım. Burada kış geldi, geçti. Seneler geçti.

    Bayram geliyor ve biz burada sizi bekliyoruz. Çünkü bu evlat acısı. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı olmazsa kimse burada aç, susuz bekleyemez. Seni almadan buradan kalkmayacağım" diye konuştu.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı #1

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı #2

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı #3

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı #4

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babanın kararlılığı #5


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