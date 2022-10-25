Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 316'ya yükseldi

PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak umuduyla nöbet tutan aileler, 1149 gündür HDP İl Binası önünde oturma eylemini sürdürürken son katılan aileyle birlikte sayı 316 oldu.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP önündeki nöbeti devam ediyor.

1149 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Sur'dan 2014 yılında 27 yaşında kaçırıldığı ileri sürülen Cahit Bayrak’ın annesi Sultan Bayrak, oğlu için evlat nöbetine katıldı.

Diyarbakır'da Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlayan nöbete Diyarbakır'dan katılım yapan aileyle birlikte 316 oldu.

Oğluna kavuşmak için nöbette

Sultan Bayrak, evlat nöbetinde olan diğer aileler tarafından karşılandı. Bayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

"Yıllardır oğlum yok"

İHA'nın haberine göre, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bayrak, "Yıllardır oğlum yok. Ondan haber alamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.