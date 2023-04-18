Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 358'e yükseldi 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne, evladına teslim ol çağrısında bulundu.

İHA

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden bölgeye gelen aileler, HDP il binasında oturma eylemi başlattı.

Bu süreçte 39 ailenin evladına kavuşması, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından sayılar giderek artmaya başladı.

Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden bir araya gelen aileler burada HDP'ye öfke kusarken çocuklarına da teslim ol çağrısında bulunuyor.

1 ailenin daha katılmasıyla sayı 358 oldu

Son olarak bugün bin 324’üncü güne ulaşan evlat nöbetinde, 1 ailenin daha katılımıyla sayı 358'e yükseldi.

Oğlu Azad’ın 17 yaşındayken Diyarbakır’dan kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Hava Aslan ve dayısı Mehmet Emin Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulunmak istemezken, oturma eylemine katıldıklarını ifade etti.

"10 senedir ben ne bayram gördüm ne seyran"

Öte yandan çocuğunun HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı’ya ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı: