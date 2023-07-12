Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 362'ye yükseldi Evlatları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemine bir aile daha katıldı.

AA

Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor...

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, çareyi seslerini duyurmakta buldu.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından sesler Hakkari, Van ve Muş'ta da yükseldi.

1 aile daha katıldı

Bu süreçte 42 aile evladına kavuşurken, eylemdeki ailelerin sayısı da artmaya başladı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 362'ye yükseldi.

2015'ten bu yana haber alınamıyor

Ağabey Ergin Dağdeviren, Yalova'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Ahmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.

Dağdeviren, açıklamalarda bulundu.

Ağabey Dağdeviren, gazetecilere, kardeşinden 2015 yılından bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Daha önce "bipolar bozukluk" teşhisi konulan kardeşinin yaklaşık bir ay da tedavi gördüğünü anlatan Dağdeviren, kaybolmasının ardından yaptıkları araştırmada kardeşinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

"Kardeşim ilaç kullanıyordu"

Dağdeviren, "Yüksekova'da bir otele, oradan da HDP binasına gittiği bilgisini aldık. HDP'den kardeşimi bize teslim etmesini istiyoruz. Kardeşim ilaç kullanıyordu ve raporları vardı. Eşi ve çocukları da kardeşimi bekliyor." dedi.