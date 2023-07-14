Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 364 oldu 4 yıl önce başlayan evlat nöbetinde 42 aile çocuklarına kavuştu. Bugün bin 411'ince güne ulaşan eyleme 2 aile daha katıldı.

AA

Yurdun güneyindeki aileler evlat nöbetinde...

Terör örgütü PKK'nın ailelerinden kopardığı çocuklar, dağa kaçırıldı.

Anne ve babalar da çareyi, sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylem yapmakta buldu.

Bunun üzerine çok sayıda aile 3 Eylül 2019'da bir araya gelerek eyleme başladı.

Bu süreçte 43 ailenin evladına kavuşması umut oldu. Bugün bin 411 'inci güne ulaşan evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Böylelikle sayı 364'e çıktı.

Çocukları 2008'den bu yana yok

Osman ve Kudret Çokurlu çifti, İstanbul'dan 15 yıl önce kandırılarak dağa götürülen çocukları Mehmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kudret Çokurlu, gazetecilere, 2008 yılından bu yana evladından haber alamadıklarını söyledi.

"Allah bu devletten razı olsun"

Oğlunun hasretine dayanamadığını ifade eden Çokurlu, şöyle dedi:

Ben hastayım artık dayanamıyorum. Allah rızası için Mehmet'imi gönderin. Anne ve baba için dayanmak çok zor. Allah bu devletten razı olsun. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Oğlumun gelmesini istiyorum. İnşallah herkes geri gelir, benim çocuğumla birlikte.

Baba Çokurlu da yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini dile getirdi.