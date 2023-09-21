Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 367'ye yükseldi Evlatları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemine bir aile daha katıldı.

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İHA

Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor...

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, çareyi seslerini duyurmakta buldu.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından sesler Hakkari, Van ve Muş'ta da yükseldi.

Bu süreçte 44 aile evladına kavuşurken, eylemdeki ailelerin sayısı da artmaya başladı.

Ailelerin sayısı 367 oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ailelerin evlat mücadelesinin bin 480'inci gününde Hiyasettin Demir, Muş’tan Diyarbakır’a gelerek evladı İhsan için nöbete dahil oldu.

Ailelerin nöbetinde böylelikle sayı 367’ye yükseldi.

Çocuğunun 2012 yılında PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Demir, evlat mücadelesini çocuğu gelene kadar devam ettireceğini belirtti.

“Ben oğlumu HDP’den istiyorum”

Demir, “Ben Muş’tan çocuğum İhsan için Diyarbakır’a evlat nöbeti için geldim. Oğlum 2012 yılında kayboldu. Evladım devlet memuruydu. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlum gel, devletimize ve polisimize teslim ol. Ben oğlumu çok özledim. Ben ölene kadar burada çocuğumu bekleyeceğim.” dedi.

Öte yandan, şimdiye dek 46 örgüt mensubu teslim olup, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)