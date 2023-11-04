Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 368 oldu 2014 yılından bu yana oğlundan haber alamayan ve eyleme katılan gözü yaşlı anne, "İstanbul’dan HDP önüne gelerek çocuğumu kurtarmaya geldim" dedi.

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İHA

Yurdun doğusundaki aileler evlat hasretinde...

Terör örgütü PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı çocuklar ailelerinden koparıldı.

Bunun üzerine 3 Eylül 2019 tarihinde, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti başladı.

Ailelerin direnişi bin 524'üncü günde

Çok sayıda aile burada çocuklarına seslenerek 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Ailelerin direnişleri ise birçok anne-babaya umut oldu.

Öyle ki bugün bin 524'üncü güne ulaşan eylemde ailelerin sayısı 368’e yükseldi.

"Ben sadece oğlumu istiyorum"

Evladı Fırat’ın 2014 yılında İstanbul’da fırında çalışırken kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Ziyamet Altunbey, çocuğuna seslendi.

Fırat’ı 17 yaşındayken son kez gördüğünü dile getiren Altunbey, “İstanbul’dan HDP önüne gelerek çocuğumu kurtarmaya geldim. Evlat mücadeleme burada devam edeceğim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Oğlumu bulmadan buradan bir yere ayrılmayacağım. Artık içim yanıyor. Her neredeysen çık gel oğlum. Evladım fırında çalışıyordu aniden kayboldu. Oğlumu bir daha da göremedik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)