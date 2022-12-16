Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler bombalı saldırıyı kınadı

HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan aileler Diyarbakır'da yapılan terör saldırısını kınayarak terörü lanetledi.

Terör örgütü mensuplarınca çocukları dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 201’inci gününe geldi.

Evlatlerına kavuşan ailelerin umut olduğu oturma eylemine her geçen gün yeni bir aile katılıyor.

Aileler terörü kınadı

Aileler Diyarbakır’da sabah saatlerine gerçekleşen terör saldırısını kınayarak HDP il binası önünde sloganlar attı.

Evladını hain terör örgütü PKK’nın pençesinde kurtararak ailelere destek vermeye devam eden Ayşegül Biçer, terörün her türlüsünü şiddetle kınadıklarını ve lanetlendiklerini belirtti.

Diyarbakır anneleri bombalı saldırıyı kınadı VİDEO

"Bir kere daha terörün yüzünü gördük"

Biçer, "Biz Diyarbakır aileleri olarak bugün sabah namazı saatlerinde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Buradan bir kere daha terörün yüzünü gördük. Biz aileler olarak tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

"Terör örgütü PKK’yı lanetliyoruz"

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 19 yaşındaki oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, bütün muhalefet partilileri terör saldırısı ve HDP konu olunca sessiz kaldıklarını vurguladı.

İHA'nın haberine göre, Aydın, "Bugün terör örgütü PKK bir kez daha çirkin yüzünü göstermiştir. 8 polisimiz maalesef yaralandı, terör örgütü PKK’yı lanetliyoruz. Bizde tam bunun için burada evlat nöbetine devam edeceğiz. Bakın bu terör örgütü PKK’nın son çırpınışıdır. Biz buradan bütün muhalefet partililerine de sesleniyoruz.

"Neden sessiz kalıyorsunuz"



Bakın askerlerimiz ve polislerimiz bombalanıyor siz sessiz kalıyorsunuz. Konu HDP ve PKK olunca da sessiz kalıyorsunuz. Neden sessiz kalıyorsunuz sonuna kadar asker ve polislerimizin yanındayız. Sonuna kadar bu Kandil'in şubesinde evlat mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.