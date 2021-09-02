730 gündür çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi yapan aileler, HDP il binasına dev Türk bayrağı astı.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da, farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin başlattığı eylem 730'uncu gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler gece nöbetine devam ederken, aileler HDP il binasına dev Türk bayrağı astı.

"BİZ GÜÇLÜ OLDUK HDP GÜÇSÜZ OLDU"

Aileler adına açıklama yapan Celil Begdaş, oğlunun HDP’nin ön kapısından içeri alınıp arka kapısından dağa kaçırıldığını belirterek, “Benim oğlum HDP aracılığı ile dağa kaçırıldı. Bazıları diyor ki ‘Burada bulunan aileleri devlet buraya getirmiş.’ Ben de onlara söylüyorum Allah devletten razı olsun ve ne mutlu bize 31 evladımızı aldılar o zalimlerin elinden. Hiç kimse de beklemiyordu bizim çocuklarımız gelecek diye ama biz demek ki mücadelemizi sonuna kadar verdik ve evlatlarımızı kazandık. Biz güçlü olduk, HDP güçsüz oldu.



HDP ne diyor, ‘Gelin Meclise.’ Hangi meclise geleceğiz? Bizim evlatlarımız buradan gitti. Bütün evlatlar ve benim oğlum buradan gitti. Gelsinler karşıma çıksınlar ve desinler ki ‘yalandır’ ama çıkamazlar, yüzleri kalmamıştır. Biz kaleyi yıktık, bakınız bayrağı astık. Hiçbir güç bizi yıkamaz. Ben bütün dünyaya sesleniyorum ve 3 Eylül’de herkesi buraya bekliyorum” dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler, HDP binasına Türk bayrağı astı VİDEO









"CEYLAN VE CEYLAN GİBİLERİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Evlat nöbeti tutan annelerden Türkan Mutlu ise, “Bizim ikinci senemiz doldu, üçüncü senemize giriyoruz. Hakkımız olan hakkımızı istiyoruz. HDP kapısında kışın demeden, yazın demeden ve evlerimizde çoluk çocuklarımızı unuttuk evlatlarımızın peşine düştük. Ceylan ve Ceylan gibilerin artık ölmesini istemiyorum. Benim tek isteğim olan evladımdır ve Ceylan'ımı onlardan istiyorum. Almadan da asla buradan gitmeyeceğim” diye konuştu.





Aileler, açıklamaların ardından sloganlar atarak nöbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.



