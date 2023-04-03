Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler HDP'ye seslendi: Siz Kürtlere zulüm yapıyorsunuz 2019 yılında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemini sürdüren baba, "Bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez." dedi.

İHA

Binlerce aileye umut olan evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan eylem; Van, Muş ve Hakkari'deki aileleri de harekete geçirdi.

Farklı kentlerden gelerek dağa kaçırılan evlatlarına seslenen ailelerin nöbeti, bin 309'uncu güne ualştı.

Ramazan'da da eylemlerine devam ediyorlar

Yaz-kış demeden HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen anne ve babalar, Ramazan ve bayram bilmiyor.

İnançla her gün çadıra gelen ailelerden biri de 5 Mayıs 2019'da dağa kaçırılan Yusuf'un babası Celil Begdaş.

"Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez"

Oğlunun montunun HDP il binasından çıktığını belirten Begdaş, şu ifadeleri kullandı:

Benim oğlum 5 Mayıs 2019 tarihinde HDP il binasından kandırılarak dağa götürüldü. Oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı. Gece gündüz burada evladım için nöbet tutuyorum. Ramazan ayında da sahur ve iftarımı burada yapıyorum.



Bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Dağdaki terörist şehre gelip de adam götüremez. Bunun da aracısı HDP’dir. HDP’ye buradan vicdana gel diye sesleniyorum. Ben de bir Kürdüm. Ama siz Kürtlere zulüm yapıyorsunuz. Sizin bu memlekette Kürtlere yaptığınız zulmü kimse yapmadı.

"Kim gelirse gelsin biz HDP önünden kalkmayacağız"

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Begdaş, şunları kaydetti: