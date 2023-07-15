Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: HDP’liler siz Allah’tan korkmuyor musunuz 4 yıl önce başlayan evlat nöbetine oğlu için katılan anne, evladına seslendi. 9 yıldır oğlunu görmediğini belirten acılı anne, "HDP’lilerin çocukları özel okullarda her türlü yaşamını sürdürürken, bizim çocuklarımızın yaşamını ellerinden alıyorlar" dedi.

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İHA

Diyarbakır'da ailelerin eylemleri devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren aileler 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemde.

Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 412’nci gününde kararlılıkla sürüyor.

Bu süreçte 42 aile evladına kavuştu.

"Dağda aç ve susuzluğa mahkum edildiler"

Oğlu Mehmet’in 9 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden İmmihan Nilifırka, evladının gazetecilik bölümünde okuduğunu ve mezun olmasına iki ay kala götürüldüğünü söyledi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Nilifırka, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum Mehmet Nilifırka için evlat nöbetindeyim. 4 yıldır bizim ne gecemiz ne gündüzümüz var. Yaz kış demeden aileler olarak bu eylemimizi sürdürüyoruz. Tek çocuğumuz dağdan inene kadar eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı HDP kaçırdı. Dağda aç ve susuzluğa mahkum edildiler. HDP’lilerin çocukları özel okullarda her türlü yaşamını sürdürürken, bizim çocuklarımızın yaşamını ellerinden alıyorlar. Ben evladımı çok özledim. 9 yıldır ben oğlumun hasretini çekiyorum. Oğlum İzmir Ege Üniversitesi’nde okurken son iki ayı kala kaçırıldı. O da gazeteci olacaktı. Oğlum kaçırılmasaydı gazetecilik mesleğini icra edecekti.

"Evladımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz"

Siirt’in Şirvan ilçesinden Diyarbakır’a evladı için oturma eylemine gelen Nurettin Ödümlü, çocuğu Yusuf’u almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti.

Ödümlü, şöyle konuştu: