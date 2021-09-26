Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbeti, 755'inci günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de eyleme katılan aileler arasında yer alıyor.

Büyük oğlu 4 çocuk babası 21 yaşındaki Sami Çiftçi'nin terör örgütüne destek vermemesi amacıyla evine yapılan baskınla kaçırılarak şehit edildiğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"BURADA İKİ EVLAT ACISI ÇEKİYORUM"

"Buraya iki evladım için geldim. Bir evladım PKK-HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Diğer oğlum da kardeşini arıyordu, 2017'de bir grup PKK'lı gelip köydeki evimizi sardı. Elektrikleri keserek eve girdiler. Oğlumu alıp bir ahıra götürdüler. Orada elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Burada iki evlat acısı çekiyorum. Allah rızası için benim diğer evladımı bana versinler.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: İki evlat acısı çekiyorum ViDEO



Tüm aileleri buraya çağırıyorum; gelsinler, evlatlarını istesinler. Hiçbir şey evlat gibi değildir. Evlat ciğerdir, evlat insanı yıkıyor. Gelsinler, burada evlatlarını HDP ve PKK'dan istesinler. Onlardan evladımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir oğlumu şehit ettiniz bari diğer oğlumu bana verin" şeklinde konuştu.

"PEŞMERGEYE TESLİM OL"

Oğluna seslenen acılı anne, "Roşat oğlum; eğer anneni dinliyorsan, bak senin kardeşini şehit etmişler, geri dön gel oğlum. Askere, polise, peşmergeye teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.





























