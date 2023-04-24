Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den istiyorum Evlatları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler çocuklarına teslim ol çağrısına devam ediyor.

İHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı evlat bekleyişi bin 330'uncu gününde.

Onlarca aile evlatlarına kavuşurken bir diğer yandan da diğer ailelerin teslim ol çağrısı devam ediyor.

Oğlunun 8 yıl önce HDP’liler tarafından merkez Bağlar ilçesinde kandırılarak dağa gönderildiğini ifade eden Aziz’in annesi Güzide Demir, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"Ben oğlumu HDP’den istiyorum"

Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir şöyle dedi: