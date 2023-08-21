Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumun gençliğini çaldılar 4 yıldır HDP il binası önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı anne, evladına seslendi. Anne Güzide Demir, "Oğlum gelmeyene kadar bu çadırdan kalkmayacağım" dedi.

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İHA

Yurdun güneyindeki aileler eylemde...

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önünde toplandı.

O tarihten bu yana devam eden nöbette, 43 aile evladına kavuştu.

Yaşanan kavuşma, çok sayıda aileye umut oldu.

Ailelerin nöbetinde bin 449'uncu gün

Bunun üzerine farklı kentlerden anne ve babalar eylemin yolunu tuttu.

Aileler, kentteki sıcak havalara rağmen kurdukları çadır içerisinde evlat direnişini sürdürüyor.

Bugün ise ailelerin nöbeti, bin 449'uncu güne ulaştı.

"Bu sıcakta çadırın yolunu tutup geliyoruz"

4 yıldır HDP önünde evladını beklediğini ifade eden Güzide Demir, oğlu Aziz’in 16 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

Evladı gelene kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Demir, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Oğlum gelmeyene kadar bu çadırdan kalkmayacağım. Bu sıcakta çadırın yolunu tutup geliyoruz. Oğlum sen neredeysen çık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, senin yüzüne hasret kaldım oğlum. Senin gençliğini çaldılar. Senin peşini bırakmayacağım.”