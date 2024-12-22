AA

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların acılı aileleri, 3 Eylül 2019 tarihinden beri evlat nöbetlerini sürdürüyor.

Farklı şehirlerden gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan acılı aileler, çocuklarından gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Oturma eylemi 1.938'inci gününde de devam ederken aileler, kaçırılan evlatlarına "teslim olun" çağrısını yineledi.

"KORKMAYIN KIZIM, GERİ DÖNÜN"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını belirtti.

Evladını çok özlediğini dile getiren Arslan, "Kızım eğer bizi duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Yavrum o yol, yol değildir. Bütün anneler olarak burada sizi bekliyoruz. Sıcak yuvanıza geri dönün. Kızım kapım sana açık. Bütün arkadaşlarınıza söyleyin, korkmayın, geri dönün artık." ifadelerini kullandı.

PİKNİK BAHANESİYLE KANDIRIP ÖRGÜTE KATTILAR

Oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay da oğlunun piknik bahanesiyle kandırılıp, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini anlattı.

Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Tokay, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.