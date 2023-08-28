Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerin direnişi bin 456'ncı gününde Dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Anne Güzide Demir, "Çocuğumun gençliğini görmedim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Terör örgütü ve HDP'ye yönelik ailelerin tepkileri sürüyor.

Çocukları dağa kaçırılan anne ve babalar, 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başlatmıştı.

Yaşanan kavuşmalar ise birçok aileye umut oldu ve HDP il binası önünde kurulan çadırda direniş başladı.

Bin 456'ncı gün

Bu süreçte 43 aile evladına kavuştu.

Her gün yaz-kış, Ramazan, bayram demeden bir araya gelen ailelerin direnişi bugün bin 456'ncı güne ulaştı.

"Çocuğumun gençliğini görmedim"

Oğlu Aziz’in HDP’liler tarafından dağa gönderildiğini ifade eden anne Güzide Demir, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, “4 yıldır buradayız, 5’inci yılımıza giriyoruz. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Çocuğumun gençliğini görmedim. Oğlumu götürüp kaybettiler. Sabah gitti, bir daha da eve gelmedi. Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz. Aziz oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol.” dedi.