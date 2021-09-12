16 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş, oğlunun kaçırıldıktan sonra kimliğinin HDP İl Binası içerisinden çıktığını söyledi.

Evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen Diyarbakır'lı ailelerin direnişi 3 Eylül 2019’dan beri devam ediyor.

741 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam eden 233 aile, nöbet çadırını terk etmemekte kararlı.

İnşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan 16 yaşındaki oğlu Yusuf'un, HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ve montu ile kimliğinin HDP il binası içerisinde çıktığını iddia etti.

"ÇOCUKLARIMIZI ZORLA TUTUYORLAR"

Begdaş, "Şimdiye kadar hep kendi iradesiyle gittiğini söylediler, yalandır. Gelen çocuklar diyor ki zorla tutuluyor ve kaçamıyor. Çocuklar gelmek istiyorlar kaçamıyorlar hani kendi gönül rızalarıyla gitmiştiler, madem kendi rızalarıyla gitmişler bu ailelere telefon açsınlar, oradan da haber alamıyoruz. Kimse çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor, HDP diyordu ki kendi rızasıyla gitmeyenleri orada tutmayacağız, çocuklarımızı zorla tutuyorlar.

Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelmek istiyorlar kaçamıyorlar VİDEO









"EVLATLARIMIZ GELMEYENE KADAR BURADAN KALKMAYACAĞIZ"

Çocuklara sesleniyorum eğer kaçabiliyorsanız kaçın. Gelip anne ve babanızın kucağına, anne ve babanız burada perişan oldu. Ceza yok bir şey yok, herkes anne ve babasının kucağına gidiyor, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yağmur, çamur hastalık demeden hep burada kaldık, evlatlarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız” dedi.



