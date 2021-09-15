Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: HDP evladımı bizden kopardı

Oğlunun avukat olması için çobanlık yapan baba, PKK tarafından dağa kaçırılan oğluna seslendi.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine devam ediyor.

Yaşadıkları zorlu günlerden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 743'üncü gününde sürüyor.

"DEVLETE SIĞIN"

Ordu'dan gelerek eylem yapan anne Latife Ödümlü, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini gözyaşı dökerek anlattı: "Oğlum gel, devlete sığın. Anneler artık ağlamasın. Buradan ayrılmayacağım. Seni bekliyorum." dedi.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç ise oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken kandırıldığını, 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

"EVLADIMI ONLAR İÇİN BÜYÜTMEDİK"

Evladının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu dile getiren Erdinç, "Eşimle birlikte HDP'ye geldik. Bizi merdivenlerden ittiler. Eşim kolundan yaralandı. Oğlumun elindeki kalemi kırdılar, eline silah verdiler. Evladımı onlar için büyütmedik." diyen Erdinç, oğlunu çok zor şartlarda okuttuğunu ifade etti.

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"ORASI SENİN YERİN DEĞİL"

Erdinç, "Eşim, evladımızı okutabilmek için patik örüyordu. Oğlumun avukat olabilmesi için ben de çobanlık yaptım. HDP evladımı bizden kopardı. Bizi paramparça ettiler. Oğlum orası senin yerin değil. Burayı terk etmeyeceğim. Evladım dön." ifadelerini kullandı.