6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "Bizim evlatlarımızı HDP dağa gönderdi, biz evlatlarımızı HDP’den istiyoruz." dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde başlattıkları eylem 774'üncü günde de devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyaret listesinde, evlat nöbetindeki ailelerin olmamasına aileler tepki gösterdi.

"BİZİM EVLADIMIZI HDP DAĞA GÖNDERDİ"

774’üncü gündür süren eyleme, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için katılan Süleyman Aydın, “Evlat mücadelemiz 3’üncü yılına girdi ve biz sonuna kadar evlatlarımızın yolunu burada gözlemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim evlatlarımızı HDP dağa gönderdi, biz evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Konu HDP olduğunda susuyorlar VİDEO

"KONU HDP OLUNCA SUSUYORLAR"

CHP’nin konu HDP olduğunda sustuğunu ifade eden Aydın, “Evlat nöbeti tutan anne ile babalar olarak bugün duyduk ki yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır’a geliyor. Duyduğumuzda ilk önce çok sevindik sonra da üzüldük. Baktık ki maalesef bizim yanımıza gelmiyor. Ekrem İmamoğlu eylemimizin ilk gününde de gelmedi buraya. Hacire Anne eylem yaparken onu da görmemezlikten geldi. Ama maalesef bizi de görmemezlikten geldi.

Gerçekten samimi olsalardı anne ile babaların feryadını duyarlardı. Maalesef ne İmamoğlu ne de genel başkanları hiçbir zaman bu anne ile babaların feryadını duymadı. Çünkü konu HDP olduğunda susuyorlar ve HDP ile ittifak yapıyorlar. Ha HDP ha PKK, biz bunlara söylüyoruz ama maalesef bizi dikkate almıyorlar” dedi.





"ANNE BABALARIN GÖZYAŞLARI ÜZERİNE FİDAN DİKİLMEZ"

Baba Aydın, “Ekrem İmamoğlu gitti onlarla fidan dikti. İmamoğlu ile Pervin Buldan birlikte diktiği fidanlar asla yeşermeyecektir. Çünkü anne ile babaların gözyaşları üzerine asla fidan dikilmez. Eğer gerçekten bizi düşünüyor ve evlat sahibiler ise gelsinler burada bulunan anne ile babalar destek versinler, çocuklarımızı bu HDP ve PKK’dan istesinler. Biz anne ile babalar olarak yılmayacağız. Sonuna kadar burada mücadelemizi devam edeceğiz. Ya çocuklarımız ya da bizde bu HDP’nin kapısının önünde öleceğiz” şeklinde konuştu.