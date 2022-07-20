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- Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım
- 20.07.2022 - 11:04
- Güncelleme : 20.07.2022 - 11:22
Yürekleri yaralı aileler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a geldi.
Buradaki HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 51’inci gününe girdi.
37 kişi ailelerine teslim edildi
Bugüne kadar 303 ailenin katıldığı oturma eyleminde 37 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim olarak gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Celil Begdaş da hüzünlü
Diyarbakır’da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş da 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.
"Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım"
Baba Celil Begdaş, kimsenin inkar edemeyeceğini ve oğlunun kimliğinin HDP il binasında çıktığını söyledi. HDP’nin peşini bırakmayacağını vurgulayan Celil Begdaş, "Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Oğlumu HDP götürdü, nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler.
Eğer onlarda biraz vicdan, Allah korkusu varsa çocuklarımızı gönderirler. Buradan herkese sesleniyorum. Gelin Diyarbakır anne ve babalarının çocuklarını verin. Vermeden kalkmayacağız." dedi.
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım VİDEO