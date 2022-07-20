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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım

HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti, bin 51’inci gününe girerken baba Celil Begdaş, "Oğlumu almadan HDP’nin yakasını bırakmayacağım. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada" dedi.