Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba: Oğlumu gönderen kişi cezaevinde 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, çağrıda bulundu. Eylemden bir an olsun vazgeçmeyen baba, "5 yıldır buradayız ama çocuklarımızdan hiçbir haber yok. Artık bu çocuklarımızdan bir haber gelsin" dedi.

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İHA

Terör örgütü, anne ve babaların gözyaşlarına neden oluyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından örgütün siyasi uzantısı HDP'yi sorumlu tutan aileler, yaz-kış demeden çadıra geliyor.

Direnişte bin 601'inci gün

Bu süreçte çok sayıda aile, evladına sesini duyurarak kavuşma yaşadı.

Bugün ise evlat nöbeti bin 601'inci güne ulaştı.

"Artık bu çocuklarımızdan bir haber gelsin"

Oğlu Bayram’ın 5 yıl önce HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Şadin Elhaman, evladına dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğluna dönmesi için çağrıda bulunan Elhaman, “2019 yılından beridir çocuğumdan haber alamıyorum. 5 yıldır buradayız ama çocuklarımızdan hiçbir haber yok. Artık bu çocuklarımızdan bir haber gelsin. Nereye kadar biz burada bekleyeceğiz. Oğlum neredeysen artık gel, dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlumu gönderen kişi şu anda cezaevinde. Sabah evden çıktı işe gitti, oradan kaçmış gitmiş. O günden beridir haber yok.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)