Evlat nöbetindeki baba: Türk bayrağı altında yaşıyoruz

Oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen baba, "Orası senin yerin değil, biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz" diyerek oğluna seslendi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti 910'uncu günde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen acılı baba Selim Çiftçi, evlat nöbetine devam nöbetini burada sürdüyor.

Baba Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Türk bayrağı altında yaşıyoruz VİDEO



"ORASI SENİN YERİN DEĞİL, BİZ TÜRK BAYRAĞI ALTINDA YAŞIYORUZ"

Bir evladının dağa götürüldüğünü, diğer oğlunun da ellerini bağlayarak bir ahırda kurşuna dizildiğini hatırlatan acılı baba Çiftçi, "Rojhat, babana ve annene dön. Orası senin yerin değil, biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz, başkada bir bayrak altında yaşamayacağız. Bizim bir tek cumhurbaşkanımız var başka da yok." dedi.