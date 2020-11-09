Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısı'nda teslim olarak ailesine kavuştu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

HDP il binası önünde nöbete devam eden ailelerin evlat hasretleri sona ermeye devam ediyor.

Diyarbakır’da, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Yasmin Yalçın isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın müşterek ikna çalışması sonucunda Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Güvenlik güçlerince alınan Yasmin Yalçın, daha sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda annesi Keziban, babası Mehmet Yalçın ve 4 yaşındaki kardeşi ile buluşup kucaklaştı.

Uzun süre birbirlerine sarılan aile duygu dolu anlar yaşadı.

Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu VİDEO

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14 YAŞINDAYKEN KAÇIRILDI

Diyarbakır’da 2 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, kızları Yasmin’in 14 yaşındayken 2014'te evden kursa gitmek için çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirtmiş, 4 yaşındaki oğulları Ahmet ile evlat nöbeti eylemine katılarak kızlarına dönmesi çağrısında bulunmuştu.

20 AİLE ÇOCUĞUNA KAVUŞMUŞ OLDU

Yasmin Yalçın ile birlikte şimdiye kadar 20 aile çocuklarına kavuşmuş oldu.

MUTLU SONA ULAŞAN AİLELER

Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Bayram Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fettah Kaya’nın oğlu Cuma Kaya, Fahrettin Akkuş’un oğlu Erkan Akkuş ve Mehmet Emin Coşkun oğlu İbrahim Coşkun terörün pençesinden kaçarak ailelerine kavuşmuştu.