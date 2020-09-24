Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir ailenin daha yüzü güldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemini sürdüren ailelerden birinin daha çocuğuna kavuşacağını açıkladı.

TGRT Haber’de Cem Küçük'ün moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında, gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden 17’nci ailenin evladına kavuşacağı müjdesini verdi.

"MÜCADELEMİZ BOŞA GİTMEDİ, İNŞALLAH HEPSİ GELİR"

Bakan Soylu’nun açıklamalarıyla umutları mutluluğa dönüşen ailelerden Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan’ın teslim olduğu haberi ile büyük bir sevinç yaşadığını söyledi.

20 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan baba Akkuş, “Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım, hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelir" dedi.

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"HASTA YATAĞIMDAN KALKIP GELDİM"

Anne Meryem Akkuş ise kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Anne Akkuş, “Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalkıp geldim. Ben burada her zaman ağlıyordum, benim ciğerim yanıyordu ve inşallah en kısa sürede evladıma kavuşurum. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin” diye konuştu.

Mutlu haberi alan Akkuş ailesi, şimdi evlatlarına kavuşacağı anı beklemeye başladı.



