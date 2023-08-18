Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir anne daha evladına kavuştu Kentteki HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan evlatları için eylemi yapan ailelerden Aysel Koyun, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

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İHA

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla hain teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Düzenlenen çalışmalarda kahraman Mehmetçik'ten kaçamayacağını anlayanlar ise ekiplere teslim oluyor.

Son olarak Diyarbakır'da bir hareketlilik yaşandı.

Kentte bir yandan terör operasyonları sürerken, bir yandan da çocukları dağa kaçırılan aileler nöbet tutuyor.

Burada bir araya gelen annelerden biri daha evladına kavuştu.

Evlat nöbetinin bin 446’ncı gününde gelen güzel haberle, 44'üncü ailenin çocuğunu terörün pençesinden kurtardığı öğrenildi.

"3 terör örgütü mensubu daha teslim oldu"

Müjdeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Annesi evlat nöbetine katıldı

Öte yandan teslim olan 3 teröristten birinin Diyarbakır HDP İl Binası önünde 2019 tarihinde oturma eylemine katılan Aysel Koyun’un oğlu Neşat Koyun olduğu öğrenildi.

Anne Aysel Koyun, oğlunun 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kandırılarak kaçırıldığını söylemişti.

"O zamanlar yaşı tutmuyordu ve çocuktu"

Koyun, 2019 tarihinde verdiği röportajda, “Oğlum yaklaşık 5 yıl önce kayboldu. Sabah saat 09.00'da kalktı, kahvaltı yapmadan çıktı, bir daha da geri dönmedi. O zamanlar yaşı tutmuyordu ve çocuktu. Bir defa internetten videosunu gördüm, buraya oğlumu istemek için geldim. Oturma eylemine devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bazıları ölmüş, bazıları da başka şeyler diyordu. Sonra fotoğrafını gördüm ve hayatta olduğunu biliyorum.” dedi.

Aile, evladına merkez Sur ilçesindeki İç Kale Müzesi’nde kavuşurken, program basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.