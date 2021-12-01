Diyarbakır’da, evlat nöbetine 1 anne daha katıldı

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı, Tunceli’den gelen Fatma Türkan Güngör’ün de katılımı ile 247’ye yükseldi. Oğluna seslenen Güngör, “Seni dilenerek besledim yavrum” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 821’inci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 246 aileye, bir aile daha katıldı. 1994'te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel için Tunceli'den gelen Fatma Türkan Güngör ile aile sayısı 247'ye yükseldi.

“SENİ DİLENEREK BESLEDİM YAVRUM”

Oğluna seslenen Güngör, şu çağrıda bulundu:

“Ben senin annenim. Senin için geldim buraya. Seni kim kandırdı? Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. PKK yandaşlarına lanet olsun. Ben seni bırakmam. Emeklerimi göz önüne getir. Seni dilenerek besledim yavrum. Ben senin arkandan geldim oğlum.

“HDP KANIMIZI EMMESİN”

Ben seni eve götürmeden buradan adım atmam. HDP benim çocuğumu versin. HDP kanımızı emmesin. Bizden uzak gitsin. Biz onu istemiyoruz, tanımıyoruz.

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“BURAYI BİLMİYORDUM BİLSEYDİM ÇOKTAN GELMİŞTİM”

Oğlum beyaz eşya dükkanında çalışıyordu. Oğlum, 'anne ben çarşıya gidiyorum, biraz işim var' dedi. Gitti bir daha da gelmedi. Aramadığım yer kalmadı. Hiçbir şehri bırakmadım. Hep onun arkasında gezdim ama yok, bulamadım. Buraya da eş dost sayesinde geldim. Burayı bilmiyordum. Bilseydim, ben şimdi çoktan gelmiştim.

“DEVLET BENİM SIRTIMDADIR BEN DEVLET ÇOCUĞUYUM”

Okur yazarlığım yok, bir şeyim yok. Veysel, senin için yolları tepmişim, buralara gelmişim. Ceza yok, bir şey yok. Ben seni alıp eve götüreceğim. Seni burada bırakmam. Başımı veririm, yine bırakmam. Allah devletimin eksikliğini vermesin. Devlet benim sırtımdadır. Ben devlet çocuğuyum. Ne yaparsan bana kavuş. Hiç korkun olmasın.”