HDP il binası önünde evlatlarını bekleyen aileler 784'üncü güne girdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, 784 gündür devam ediyor.

32 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Yaz kış demeden çadırdan ayrılmayan 32 ailenin evladına kavuşması, diğer ailelere umut oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtti.

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne: Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum VİDEO



"OĞLUMU AHIRDA İNFAZ ETTİLER"

HDP binası önünde mücadeleye devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Bir oğlumu şehit ettiler, diğerini de 2015'de dağa kaçırdılar. Diğer oğlum kardeşinin peşinde dolaştığı için bir gece, PKK'lılar evimizi sardı. Onlar silahlıydı, biz silahsızdık. Köyde yaşıyorduk. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler. Elini, kolunu bağlayarak infaz ettiler.

Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Benim evlatlarıma zarar veren HDP ve PKK'dır. Kardeşi dağdaydı, gelip diğerini şehit ettiniz. Bu acıyı bizim içimize düşürdünüz. Bu HDP'nin kapısından gitmeyeceğim. İnşallah, Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşacağım." dedi.

"32 ÇOCUĞUMUZ GELDİ"

Oğlu Rojhat'a teslim olması için çağrıda bulunan anne Çiftçi, "Oğlum, bak senin annenim. 3 yıl oldu. Bu HDP binası önünde oturuyorum. Bak, senin kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum Rojhat, sen anneni dinlersen kaçıp gelirsin. Askere, polise, peşmergelere teslim ol. Yeter artık oğlum, bu acıları bize yaşatma. Gel oğlum, teslim ol. Bak herkes geliyor. 32 çocuğumuz geldi, annelerinin kucaklarına verildi. Ne ceza var ne başka bir şey var. Korkmayın gelin, yeter artık devlet size bir kucak açmış, kaçın gelin." şeklinde konuştu.





