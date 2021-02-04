Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan bir aile daha evladına kavuşacak

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan bir aile daha evladına kavuşacak

Teröristlerce dağa kaçırılan Onur Han, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ile oğlunun buluşması bugün gerçekleşecek.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.

PKK'lı teröristler tarafından çocukların dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 521'inci gününde de devam etti.

TESLİM OLDU

Anne Selma Han’ın, 2015 yılında, 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Onur Han, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ile oğlu, bugün bir araya gelecek.

Han, iki yıl önce Muş'un Varto ilçesinden gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.

Evlat nöbetine katılan bir aile daha evladına kavuşacak ViDEO