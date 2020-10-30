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    Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

    Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 13:35
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    Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

    Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı.

    Kırsalda silah ve bomba eğitimi alan teröristlerden ikisinin hastanede çalıştığı, birinin ise KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

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