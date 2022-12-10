Diyarbakır'da eyleme katılan anne: Evladımı kandırdılar

Genç yaşta dağa kaçırılan Sarıtaş için kente gelen aile, HDP'ye tepki gösterdi.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki eylemi devam ediyor.

Aileler, dağa kaçırılan çocuklarından HDP'yi sorumlu tutuyor.

3 Eylül 2019'da başlatılan ve 1195'inci gününde devam eden eyleme, Erzurum'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Suat Sarıtaş için gelen anne Ayten ile ağabey Sedat Sarıtaş da katıldı.

"Oğlum gel, hiç kimseden korkma"

Anne Sarıtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır kaçırılan oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlu için eyleme dahil olduğunu belirten Sarıtaş, "Evladımı kandırdılar, kaçırdılar. Oğlum gel, hiç kimseden korkma. Senin arkanda, annen, babam, 5 kardeşin, çok şükür kocaman devlet var. Seni kandırıp götürdüler." dedi.

"Milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar"

Ağabey Sarıtaş da kardeşinin kaçırıldığı dönemde HDP'li belediye tarafından "şenlik" adı altında etkinlik yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Milletin çocuklarını kandırıp götürüyorlar. Ondan sonra 'Biz yapmadık, şu yaptı, bu yaptı, HDP götürmedi, belediye yapmadı.' diyorlar. Peki bunları kim götürdü?"

AA'nın haberine göre, Sarıtaş, kardeşinin geri dönmesini, devlete sığınmasını istediklerini aktardı.