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    Diyarbakır'da hastaya giden ambulans kurşunlandı

    Bağlar ilçesinde doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 14:26
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    Diyarbakır'da hastaya giden ambulans kurşunlandı

    Diyarbakır'da dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    AMBULANSA 8 KURŞUN İSABET ETTİ

    Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

    Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır'da hastaya giden ambulans kurşunlandı #1

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