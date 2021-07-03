Kars'ta yaşayan İlyas Aksu, 21 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Emre Aksu'ya kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi 670'inci gününe girdi.

Kars'ta 2010 yılında terör örgütü PKK tarafından 19 yaşındayken kaçırılan Emre Aksu'nun babası İlyas Aksu da HDP binası önündeki eyleme katıldı.

Elinde oğlunun fotoğrafıyla bekleyen İlyas Aksu’yu, diğer aileler karşıladı.

"OĞLUM GELENE KADAR GİTMEYECEĞİM"

Oğlunun HDP’liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Aksu, "Benim oğlum İstanbul’a çalışmak için gitti, HDP’liler kandırıp, onu dağa götürdü. Ben oğlumu HDP’lilerden almak için buraya geldim ve eyleme katıldım. Oğlum gelinceye kadar da asla buradan kalkmayacağım. Oğluma da çağrım; kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıdır." dedi.

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 670'inci gün VİDEO