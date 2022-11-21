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    Diyarbakır'da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu

    Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan harekatı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti ve 47 kişi gözaltına alındı.
    • 21.11.2022 - 20:10
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 20:21
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    Diyarbakır'da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu

    Diyarbakır’da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, kentin Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda toplandı.

    Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi.

    47 kişi gözaltına alındı

    Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi.

    DHA'nın haberine göre; tüm uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

    Diyarbakır'da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu VİDEO

    Diyarbakır da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu #1

    Diyarbakır da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu #2

    Diyarbakır da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu #3

    Diyarbakır da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu #4

    Diyarbakır da HDP’lilerin ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’ protestosu #5


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