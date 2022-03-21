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    Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı

    HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 16:27
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    Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı Nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu.

    Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.

    PKK SLOGANLARINA GÖZALTI

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

    TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

    Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.

    Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı VİDEO

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #1

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #2

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #3

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #4

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #5

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #6

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #7

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #8

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #9

    Diyarbakır da HDP nin Nevruz etkinliğinde PKK sloganı atanlar yakalandı #10


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