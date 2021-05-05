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    Diyarbakır'da hemşireyi tehdit eden hasta

    Hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine olay çıkaran hastanın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 14:18
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    Diyarbakır'da hemşireyi tehdit eden hasta

    Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaş, gittiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olay çıkardı.

    Hemşirenin 'Aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren şahıs, öğleden sonra gelmesi gerektiği belirtilerek bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi.

    CEVABI BEĞENMEYİNCE HAKARET YAĞDIRDI

    İsmi öğrenilemeyen şahıs, aldığı cevaba sinirlenerek hemşireyi tehdit edip, hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı. Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın o anlar ise hastanedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

    Şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Diyarbakır'da hemşireyi tehdit eden hasta ViDEO

    Diyarbakır da hemşireyi tehdit eden hasta #1

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