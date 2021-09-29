Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç: Yardım istiyorum

Yaklaşık bir aydır geçirdiği nöbet yüzünden hayatı kararan Süleyman, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, mide rahatsızlığı sonrası bir aydır hıçkırık nöbeti yaşamaya başlayan 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, zor günler geçiriyor.

Doktor doktor dolaşan Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığına ise teşhis konulmadı.

BİR AYDA 15 KİLO VERDİ

Çetinkaya, iştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini ve bundan dolayı bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü belirtti.

Diyarbakır'da hıçkırık nöbeti geçiren genç tedavi olmak istiyor

"ÇOK ÇARESİZİM"

Artık bu duruma dayanamadığını vurgulayan Çetinkaya, "Gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. En son sabah istifra ederken kan geldi. Doktorlar bana hastalığımın psikolojik olduğunu söyledi. Psikolojik olsaydı, geçerdi. Geçmiyor ve hala devam ediyor." dedi.

"DURUMUM İYİ DEĞİL, YARDIM İSTİYORUM"

Sürekli hıçkırdığı için uyuyamadığını, uykuya hasret kaldığını anlatan Çetinkaya, tedavi olmak istediğini söyledi.

Çetinkaya, "Durumum iyi değil. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyorum. Hıçkırıktan konuşamıyorum bile. Önce geçici gözüyle baktım ama hala devam ediyor. 10 dakika kesiliyor ondan sonra sürekli devam ediyor. Geceleri yatmama izin vermiyor. Bu normal değil. Bana yardım etsinler, ricada bulunuyorum. Böyle giderse annemin gözleri önünde öleceğim." diye konuştu.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: BİR AYDIR BU HALDE

Anne İmiş Kaymak da oğlunun durumunu gözyaşları içerisinde anlattı. Eşini yıllar önce kaybettiğini, oğlu ve kızını tek başına büyüttüğünü ifade eden Kaymak, kızının evli olduğunu, oğlu ile beraber yaşadıklarını söyledi.

Kaymak, oğlunun durumuna çare bulunmasını istediklerini belirterek, "Bir aydır oğlum bu halde, hıçkırığı devam ediyor. Oğlumun tedavi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.