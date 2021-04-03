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    Diyarbakır'da iki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 20:19
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    Diyarbakır'da iki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.

    Tarafların çatıştığı cadde üzerinde geçen 10 yaşındaki Yusuf Aslan, kurşunların hedefi oldu.

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    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

    Güvenlik güçleri ise olay yerine geniş çapta inceleme yaparak kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

    Diyarbakır da iki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı #1

    Diyarbakır da iki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı #2

    Diyarbakır da iki grup çatıştı, 10 yaşındaki çocuk arada kaldı #3

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