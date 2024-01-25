Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarına devam eden Türk askeri, PKK'lı teröristleri tek tek avlıyor.
Hain teröristler sarı torbaya girerken, sığındıkları barınaklar ve mağaralar da tespit ediliyor.
Ekipler Diyarbakır'da harekete geçti
Bir operasyon da Diyarbakır'da gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak adına harekete geçti.
10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi
Operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında, Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu düzenlendi.
Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 şarjör, 1 namlu, 30 fişek, 1 el dürbünü, 3 hücum yeleği, 1 termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, 1 araç kumandası, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 jeneratör motoru ele geçirildi.
Delil niteliğindeki malzemeler bulundu
Sığınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle imha edildi. Delil niteliğinde olan malzemeler ise muhafaza altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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