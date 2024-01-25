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Diyarbakır’da jandarmadan terör yuvalarına operasyon! Sığınak ve mağaralar imha edildi

Diyarbakır’da jandarmadan terör yuvalarına operasyon! Sığınak ve mağaralar imha edildi Dicle kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Sığınaklar içindeki malzemeler imha edilirken delil niteliğinde olan malzemeler ise muhafaza altına alındı.