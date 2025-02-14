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Haber Merkezi

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele sürüyor.

Elektrikte kayıp kaçak bedeli alınan önlemlerle düşürülmeye çalışsa da henüz tam olarak önüne geçilebilmiş değil.

Özellikle son dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal sulama yapmak için kullanılan kaçak elektrik hatlarıyla ilgili yaşanan bir olay, görenleri hayrete düşürdü.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIP GÖNDERİLEN CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Diyarbakır'da dün öğle saatlerinde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enerji şirketi hizmet binasında enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü.

Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı.

ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR: CAMLARI KIRDILAR

Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi.

İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.