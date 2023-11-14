Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: Terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu Kocaköy ilçesinde bir evin ambar kısmında buğday altına saklanmış çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

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İHA

Ülkemizin dört bir yanında terörle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerini ve onların finans kaynaklarını bitirmek adına her gün bir yeni operasyon düzenliyor.

Terörle mücadelede görevli ekiplerin son adresi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç gruplarına ve silah kaçakçılığına karşı çalışmalar yürüttü.

Ekipler harekete geçti

Yapılan ihbar ve bilgi edinme çalışmaları üzerine şüphe duyulan ev ve eklentilerde aramalar gerçekleştirildi.

Aramalar neticesinde Kocaköy ilçesinde bir ikamete ait ambar olarak kullanılan müştemilata baskın yapıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucuya rastlandı

Müştemilat içerisinde buğday yığınları altına zulalanmış, çok sayıda silah ve uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Buğday yığınları altına zulalanmış vaziyette bulunan 1 adet uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 260 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve daralı ağırlığı 1 kilo olan esrar maddesi ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Silah ve uyuşturucularla bağlantısı olduğu düşünülen Y.G., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)