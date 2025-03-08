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AA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Feyzullah Yüksel, oğlunun 1 Mart'ta Batman'daki asker arkadaşıyla buluşmak üzere evden ayrıldığını belirtti.

Baba Yüksel, akşam saatlerinde oğluna ulaşamayınca Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

BİR ARACA BİNİP ORTADAN KAYBOLDU

Yüksel, yaptığı araştırmalar sonucu oğlunun Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında minibüsten indiğini ve oradan bir aracın onu aldığını öğrendiğini kaydetti.

Anne Zeynep Yüksel bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi.

"TÜKENDİM, BİTTİM"

Baba Yüksel, oğlundan haber alamadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: