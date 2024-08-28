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Diyarbakır'da kaybolan Narin'le ilgili flaş gelişme: Sonuca çok yaklaştık

Diyarbakır'da kaybolan Narin'le ilgili flaş gelişme: Sonuca çok yaklaştık Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.