21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar devam ederken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
"SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK"
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız." açıklamasında bulundu
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi
NE OLMUŞTU?
Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız, bir daha geri dönmedi.
Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.
Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi.
Bölgedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.
KAN LEKELERİNE RASTLANDI
Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı.
Ancak, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.
EN SON ARKADAŞLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü.
Çalışmalar, mısır tarlası olan bölgede yoğunlaştırıldı.
Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.
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