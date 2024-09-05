Diyarbakır’da kayıp Narin’in okul arkadaşlarına psikososyal destek İki haftadır kayıp olan Narin Güran’ın okulunda öğrenim gören öğrenciler kendilerini güvende hissetmiyor ve bununla ilgili çocuklara psikososyal destekte bulunuluyor.

DHA

Diyarbakır’da 16 gün önce kaybolan Narin Güran’dan hala bir iz yok.

8 yaşındaki Narin, en son 21 Ağustos’ta Kuran Kursu’ndan dönerken kayboldu.

Tüm Türkiye Narin’den gelecek iyi haberi beklerken ekipler gece gündüz demeden yoğun bir şekilde arama çalışmalarına devam ediyor.

Bu süreçte Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki hanelere ve Narin’in arkadaşlarına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

KÖYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Zeynep Akkar Deniz, Psikososyal Destek ekibi olarak olayın ilk anından itibaren köyde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

ÇOCUKLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Köyde hem çocuklar, hem yetişkinler bu durumdan çok olumsuz etkilenmiş durumda olduğunu belirten Deniz, çocukların kendilerini güvende hissetmediğini ifade etti.

Burada uzman ekipleriyle birlikte ilk günden beri çalıştıklarını aktaran Deniz, “Psikososyal destek ekibimiz bir klinik psikologdan, psikolojik danışmandan ve sosyal çalışmacılardan oluşmakta. Bu arkadaşlarımız çocuklara yönelik grup çalışmaları, etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerde çocukların en az zararla bu süreci atlatmaları için çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Ekiple burada tüm hanelere duyurular yaptıklarını kaydeden Deniz, “Sadece çocuklar için değil, yetişkinler içinde talep ettiklerinde bireysel görüşmeler yapabiliyoruz. Çok hassas bir konu. Çocuklar ile yaptığımız çalışmalarda, etkinliklerde ağırlıklı olarak kendilerini güvende hissetmelerine yönelik etkinlikler yapıyoruz.

Bu çalışmalarımızda mümkün oldukça çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime başlamalarını istiyoruz.

Çalışmalarımızı köyün okulunda gerçekleştiriyoruz. Haftaya okullar açılıyor, okullar açıldıktan sonra milli eğitim ile koordineli bir şekilde psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÇOCUKLARIN KAYGILARI VAR”

“Çocuklar, Narin’in yokluğunu hissediyorlar” diyen Deniz, “Atölye çalışmalarında ‘burası Narin’in yeri, o gelince o burada olsun’ dedikleri oluyor. Çocuklar arkadaşlarını özlüyorlar, istiyorlar. Bizde bu süreçte mümkün oldukça çocuklara psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunlar var. Bizde yaptığımız çalışmalarda bu kaygıları en aza indirmeye yönelik” açıklamalarını yaptı.

NARİN’İ ÖZEL EKİPLER ARIYOR

Kuran kursunun çıkışında 8 yaşındaki Narin Güran evine dönmeyince ailesi öncelikle kendi imkanlarıyla bölgeyi taradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu.

Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

AMCASI TUTUKLANDI

Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

SON UMUTLARDA MEZARLIK ARANDI

Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)