Diyarbakır'da kaymakamın imamı darbettiği iddiası: Soruşturma başlatıldı Kulp'ta Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakam Akeller, “Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" dedi.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görevli imam M.K.'nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından darbedildiği iddiası gündeme geldi.

İddia üzerine Diyarbakır Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kaymakamın imamı darbettiği öne sürüldü: Valilik harekete geçti

Valiliğin açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Yaşananların ardından Kaymakam Akeller konuya ilişkin açıklama yaptı.

Akeller, imam M.K.'yı darbetmediğini, kendisini uyardığını belirtti.

"İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim"

Akeller, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.