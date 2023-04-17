Diyarbakır'da konteynerlerin çevre düzenlemesi yapılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kentte, çevre düzenlemeleri devam ediyor.

İHA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor...

Yıkıcı depremlerin ardından afet bölgelerinde çadır ve konteyner kentlerin kurulumu başladı.

Yaşanan depremlerin ardından kalıcı konutların da temelleri atıldı.

'Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir yandan yaralar sarılırken bir yandan afetzedelerin barınma ihtiyacı gideriliyor.

621 ailenin konteyner kenti düzenlendi

Bu çerçevede depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 621 aile için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulumu süren konteyner kent tamamlanma aşamasına geldi.

Sosyal alanlar düzenlendi

Bu haftadan itibaren afetzedelerin yerleştirilmesi düşünülen konteyner kentin çevre düzenlemeleri yapılırken, çocuk oyun parkı, sağlık tesisi, çamaşırhane, market, mescit ve basketbol sahası da yerleştirildi.

621 ailenin barınabileceği konteyner kentte çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra afetzedelerin yerleştirilmesi planlanıyor.