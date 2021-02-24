Haberler

Gündem Haberleri

Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü

Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında köpek meselesinden dolayı kavga çıktı, 12 kişi taşlı silahlı ve sopalı yaralandı.