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- Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü
Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında köpek meselesinden dolayı kavga çıktı, 12 kişi taşlı silahlı ve sopalı yaralandı.
- İHA
- 24.02.2021 - 21:50
- Güncelleme : 24.02.2021 - 21:52
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kareçevre Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, köpek yüzünden çıkan tartışma ailelerin araya girmesiyle büyüdü. Taşlı sopalı başlayan kavga, silahlı kavgaya dönüştü.
12 KİŞİ YARALANDI
12 kişinin yaralandığı olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü VİDEO
MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri olayla ilgi geniş çapta inceleme başlatarak mahallenin etrafında etten duvar örüp giriş çıkışları kapattı.