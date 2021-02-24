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    Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü

    Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında köpek meselesinden dolayı kavga çıktı, 12 kişi taşlı silahlı ve sopalı yaralandı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 21:52
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    Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü

    Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kareçevre Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, köpek yüzünden çıkan tartışma ailelerin araya girmesiyle büyüdü. Taşlı sopalı başlayan kavga, silahlı kavgaya dönüştü.

    12 KİŞİ YARALANDI

    12 kişinin yaralandığı olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır'da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü VİDEO

    MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, jandarma ekipleri olayla ilgi geniş çapta inceleme başlatarak mahallenin etrafında etten duvar örüp giriş çıkışları kapattı.

    Diyarbakır da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü #1

    Diyarbakır da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü #2

    Diyarbakır da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü #3

    Diyarbakır da köpek kavgası mahalle kavgasına dönüştü #4

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