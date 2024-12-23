Diyarbakır’da köpeklerden kaçan çocuğun bacağı kırıldı

İHA

Türkiye'de son yıllarda artan başıboş sokak köpekleri sorunu, halk sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir endişe kaynağı haline geldi.

Yurdun dört bir yanında görülen bu sorun, vatandaşlar için potansiyel tehlikeler arz etmeye devam ediyor.

Bu durumun son örneği ise Diyarbakır'da yaşandı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KAÇTI

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kaçan Çetin C. (12), yere düştü.

Olayı gören vatandaş, köpekleri kovup çocuğu evine götürdü.

Çetin C., ailesi tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BACAĞI KIRILDI

Çetin C'nin yapılan kontrollerinde bacağında kırık oluştuğu tespit edildi.

Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.