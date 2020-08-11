İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu market, toplu taşıma aracı, lokanta, kafeterya ve taksilerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde bugün eş zamanlı olarak 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlatılan koronavirüs denetimi, Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde de yapıldı.

Polis, zabıta, sağlık çalışanı ve gıda mühendislerinin katılımıyla başlatılan denetimler kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde alınan koronavirüs önlemleri incelendi.

VALİ KARALOĞLU DA DENETİMLERE KATILDI

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da şehirde yapılan koronavirüs denetimlere katıldı.

Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki denetimlerde Vali Karaloğlu, esnaftan maske, mesafe ve hijyen konularındaki tedbirlerin elden bırakmamalarını istedi.

Karaloğlu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında artışın olduğunu ve her gün ölümlerin yaşandığını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Karaloğlu, vatandaşların özellikle toplu alanlarda bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri VİDEO

"HERKESİN BU BASİT 3 KURALA UYMASI LAZIM"

Belirlenen kurullara uyulmasıyla koronavirüsün yenileceğini söyleyen Vali Karaloğlu, "Pandemiyle mücadele hem Türkiye'de hem de dünyada devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı verilerde de bir miktar artış var. Buna bağlı olarak Diyarbakır'da da bayram sonrası maalesef rakamlarımızda artış var. Bu pandemiyi ve virüsü yenmek bizim elimizde. Eğer biz konan bu basit kurallara toplum olarak hep beraber uyarsak bu hastalığı yeneceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş olacağız. Zaman uzadı, zaman uzadıkça da toplumda bize bir şey olmaz anlayışı da başladı.Her gün Diyarbakır'da ölüm olaylarımız da var. Size virüs bulaştığında size bir şey olmazsa sevdiklerinizin arasına girersiniz, onların ölümüne sebep olabilirsiniz. Bu, bu kadar riskli bir şeydir. O yüzden herkesin bu basit üç kurala uyması lazım.

"DÜĞÜNLERDE 3 AY HALAY ÇEKİLMEZSE NE OLUR"

Temizliğe dikkat edeceğiz, maskesiz dışarı çıkmayacağız, kalabalık alanlarda bulunmayacağız, mecbursak süreyi kısaltacağız. Düğüne gidiyorsak az bulunacağız, kafede az oturacağız, lokantada hemen yemeğimizi yiyip oradan uzaklaşacağız. Artık hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Tedbir aldığımızda rakamların hemen aşağı indiğini görüyoruz. Özelliklerde düğünlerde 3 ay eğlence yapmayalım. 3 ay halay çekmezsek ne olur? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Zaten taziyeler şu anda yasak, bunların yapılmasını istemiyoruz. İnşallah el birliği ile bu virüsü yeneceğiz." ifadelerini kullandı.













