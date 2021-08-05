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    Diyarbakır’da, koronavirüs tablosunu gören aşı sırasına girdi

    Diyarbakır'da koronavirüs tablosunu gören vatandaşlar, aşı olabilmek için randevu alıp randevu saatinden önce hastaneye gelerek aşı oldu.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 19:47
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    Diyarbakır’da, koronavirüs tablosunu gören aşı sırasına girdi

    Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan ve risk sırasında 2’inci sırada yer alan Diyarbakır’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugün yatığı açıklama sonrası aşı randevusu alıp, olmak için sıraya girdi.

    AŞI KUYRUĞU OLUŞTU

    Kent genelinden haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29’a yükselirken, aşı randevusunu alan vatandaşlar, saatleri gelmeden hastanelerde aşı kuyruğu oluşmasına neden oldu.

    AŞI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

    Uzmanlar koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun aşı olduğunu hatırlatarak, aşı sırası gelenlere en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulundular.

    Diyarbakır’da, koronavirüs tablosunu gören aşı sırasına girdi #1

    Diyarbakır’da, koronavirüs tablosunu gören aşı sırasına girdi #2

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