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    Diyarbakır'da Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda bin 418 kilo esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 19:23
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    Diyarbakır'da Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında terör ve terörün finans kaynağına operasyon düzenlendi.

    Operasyonda ekipler, 7 noktada yaptıkları aramada 558 kilo toz, 860 kilo kubar olmak üzere toplam bin 418 kilo esrar ele geçirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Esrar imha edilmek üzere el konulurken, soruşturma başlatıldı.

    Operasyona ilişkin detaylar Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

    Diyarbakır da Lice kırsalında bin 418 kilo esrar ele geçirildi #1

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